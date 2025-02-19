Самира Мусаева: Планируется расширение числа налоговых услуг через мобильные приложения

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) планирует увеличить число услуг, доступных налогоплательщикам через мобильные приложения.
Об этом сказала в интервью Report заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.
По ее словам, на сегодняшний день налогоплательщикам предлагается порядка 70 электронных услуг, однако в будущем их число увеличится.
"Помимо этого, ожидается упрощение процедуры налоговых платежей для микро- и малых предпринимателей. Среди нововведений также упрощение заполнения деклараций и своевременное информирование налогоплательщиков о рисках. Все это поможет избежать серьезных санкций и обеспечит более эффективное администрирование", - сказала она.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.