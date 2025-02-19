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Самира Мусаева: Планируется расширение числа налоговых услуг через мобильные приложения

Самира Мусаева: Планируется расширение числа налоговых услуг через мобильные приложения Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) планирует увеличить число услуг, доступных налогоплательщикам через мобильные приложения.
ИКТ
19 февраля 2025 г. 15:39
Самира Мусаева: Планируется расширение числа налоговых услуг через мобильные приложения

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) планирует увеличить число услуг, доступных налогоплательщикам через мобильные приложения.

Об этом сказала в интервью Report заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.

По ее словам, на сегодняшний день налогоплательщикам предлагается порядка 70 электронных услуг, однако в будущем их число увеличится.

"Помимо этого, ожидается упрощение процедуры налоговых платежей для микро- и малых предпринимателей. Среди нововведений также упрощение заполнения деклараций и своевременное информирование налогоплательщиков о рисках. Все это поможет избежать серьезных санкций и обеспечит более эффективное администрирование", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Samirə Musayeva: "Mobil tətbiqlər üzərindən göstərilən verg xidmətlərinin sayı artırılacaq"

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