Самира Мусаева: Планируется расширение числа налоговых услуг через мобильные приложения

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) планирует увеличить число услуг, доступных налогоплательщикам через мобильные приложения.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики (ГНС) планирует увеличить число услуг, доступных налогоплательщикам через мобильные приложения.

Об этом сказала в интервью Report заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.

По ее словам, на сегодняшний день налогоплательщикам предлагается порядка 70 электронных услуг, однако в будущем их число увеличится.

"Помимо этого, ожидается упрощение процедуры налоговых платежей для микро- и малых предпринимателей. Среди нововведений также упрощение заполнения деклараций и своевременное информирование налогоплательщиков о рисках. Все это поможет избежать серьезных санкций и обеспечит более эффективное администрирование", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.