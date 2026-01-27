Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Самир Оруджев: В Азербайджане скорость проводного интернета выше мобильного

    ИКТ
    • 27 января, 2026
    • 11:37
    Самир Оруджев: В Азербайджане скорость проводного интернета выше мобильного

    В Азербайджане скорость фиксированного широкополосного интернета превысила показатели мобильного интернета.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела статистики Агентства информационно-коммуникационных технологий Самир Оруджев, выступая на "Саммите по связности в сфере гостеприимства Азербайджана".

    По его словам, без реализации проекта "Онлайн Азербайджан" скорость фиксированного интернета к 2021 году осталась бы на уровне около 33 Мбит/с.

    "Пять лет назад интернет-инфраструктура страны была слабо развита: уровень оптоволоконного покрытия составлял всего 9%, а доступ к сети имели лишь 227 тыс. объектов", - отметил Оруджев.

    Он напомнил, что тогда доминировала технология ADSL, базовая скорость загрузки составляла 10 Мбит/с, а скорость передачи данных - 1,1 Мбит/с, при этом между городами и селами сохранялся цифровой разрыв на уровне 30 процентных пунктов. В настоящее время фактическая скорость фиксированного широкополосного интернета достигла 91 Мбит/с.

    По словам Оруджева, с августа 2024 года фиксированный интернет стабильно опережает мобильный по скорости, и эта тенденция сохраняется.

