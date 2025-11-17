Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

Азербайджан входит в число немногих стран, обеспечивающих 100% охват широкополосным интернетом на всей своей территории.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на пресс-конференции, посвященной Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25).

По его словам, это позволяет Азербайджану быть примером в регионе и делиться своим опытом на глобальном уровне.

"Проведение этой конференции в Баку имеет огромное значение как для Азербайджана, так и для всего региона. Это мероприятие является важной платформой для ускорения процессов цифровой трансформации нашей страны и повышения ее международного авторитета. Участие как международной, так и местной молодежи в конференции в Баку дает им возможность ознакомиться с глобальными технологическими тенденциями и установить международные партнерские отношения", - сказал Асадов.

Замминистра отметил, что в мире все еще около 2,6 млрд человек не имеют доступа к интернету: "Цель WTDC-25 заключается именно в том, чтобы расширить возможности доступного и качественного подключения для таких людей, сократить глобальное цифровое неравенство. В рамках конференции будет принята дорожная карта глобального цифрового развития на 2026-2029 годы, определены новые региональные инициативы и приоритеты в области телекоммуникаций. Также в центре внимания будет расширение цифровых возможностей наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств".