Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 14:19
    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    Азербайджан входит в число немногих стран, обеспечивающих 100% охват широкополосным интернетом на всей своей территории.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на пресс-конференции, посвященной Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25).

    По его словам, это позволяет Азербайджану быть примером в регионе и делиться своим опытом на глобальном уровне.

    "Проведение этой конференции в Баку имеет огромное значение как для Азербайджана, так и для всего региона. Это мероприятие является важной платформой для ускорения процессов цифровой трансформации нашей страны и повышения ее международного авторитета. Участие как международной, так и местной молодежи в конференции в Баку дает им возможность ознакомиться с глобальными технологическими тенденциями и установить международные партнерские отношения", - сказал Асадов.

    Замминистра отметил, что в мире все еще около 2,6 млрд человек не имеют доступа к интернету: "Цель WTDC-25 заключается именно в том, чтобы расширить возможности доступного и качественного подключения для таких людей, сократить глобальное цифровое неравенство. В рамках конференции будет принята дорожная карта глобального цифрового развития на 2026-2029 годы, определены новые региональные инициативы и приоритеты в области телекоммуникаций. Также в центре внимания будет расширение цифровых возможностей наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных государств".

    Самеддин Асадов WTDC-25 охват интернетом
    Saməddin Əsədov: "Azərbaycan bütün ərazisində 100 % genişzolaqlı internet təmin edən azsaylı ölkələrdəndir"

    Последние новости

    14:39

    Комиссар Домбровскис: Европа должна полагаться на себя в экономическом росте

    Другие страны
    14:36

    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    14:33

    Амруллаев: Проблема с кадрами в сельских школах требует долгосрочного решения

    Наука и образование
    14:33

    Ганимат Захидов вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    14:26

    Зеленский и Макрон подписали письмо о намерениях

    Другие страны
    14:25

    Самеддин Асадов: На WTDC-25 поступило 184 инициативы

    ИКТ
    14:21

    Космас Лукисон Завазава: На WTDC-25 зарегистрировано рекордное количество участников

    ИКТ
    14:21

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Внешняя политика
    14:19

    Самеддин Асадов: Азербайджан обеспечил 100% охват широкополосным интернетом

    ИКТ
    Лента новостей