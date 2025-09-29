В Азербайджане в посредничестве с АИЦР создается новая венчурная финансовая компания

Агентство по инновациям и цифровому развитию (АИЦР) и венчурный фонд White Hill Capital подписали учредительный договор с целью создания новой венчурной финансовой компании в Азербайджане.

Как сообщает Report, White Hill Capital сыграл значительную роль в масштабировании и росте десятков стартапов посредством венчурных инвестиций в регионе Центральной Евразии. На основе соглашения, достигнутого в рамках инновационного саммита INMerge 2025, будет поддержано расширение деятельности фонда в Азербайджане.

Выступая на церемонии подписания договора, председатель АИЦР Фарид Османов отметил, что вхождение нового иностранного венчурного фонда в экосистему Азербайджана ускорит интеграцию местных стартапов в глобальную среду.

Управляющий партнер венчурного фонда White Hill Capital Аслан Султанов отметил, что вхождение White Hill Capital на азербайджанский рынок будет способствовать расширению инвестиционного портфеля фонда перспективными вложениями, а с другой стороны - диверсификации среды венчурного финансирования в Азербайджане.

В завершение мероприятия состоялись презентации азербайджанского стартапа Push30 и таджикского стартапа Zypl, которые выросли в результате инвестиций венчурного фонда White Hill Capital. Представители стартапов поделились информацией о модели финансовой поддержки фонда и значительном вкладе инвестиций фонда в масштабирование стартапов.