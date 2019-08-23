Начались продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note 10

Компания Samsung Electronics в пятницу начала продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с 23 августа смартфон будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, включая Россию, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран.

Во вторник корпорация сообщила, что более миллиона южнокорейцев оформили предзаказы на Galaxy Note 10, что в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году.

Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 млн вон ($1025), а модели с дисплеем 6,8 дюйма - 1,5 млн вон ($1250). Это вторая модель смартфона Samsung, поддерживающая новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более 2 млн абонентов.

В пятницу президент южнокорейского мобильного оператора SK Telecom Ю Ён Сан сообщил, что число абонентов его компании, пользующихся 5G, превысило 1 млн. "Корея - единственная в мире страна, где имеется все для полноценного функционирования сети 5G - технологии, инфраструктура, услуги и клиенты. SK Telecom может похвастаться тем, что число ее абонентов, использующих 5G, превысило 1 млн", - сказал он.

Ю Ён Сан отметил, что число абонентов в начале этой недели составляло 880 тыс., но всего за два дня выросло на 200 тысяч после того, как во вторник компания начала выдавать оформившим предзаказ клиентам Samsung Galaxy Note 10.