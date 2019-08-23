Начались продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note 10

Компания Samsung Electronics в пятницу начала продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с 23 августа смартфон будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, включая Россию, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран.
Во вторник корпорация сообщила, что более миллиона южнокорейцев оформили предзаказы на Galaxy Note 10, что в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году.
Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 млн вон ($1025), а модели с дисплеем 6,8 дюйма - 1,5 млн вон ($1250). Это вторая модель смартфона Samsung, поддерживающая новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более 2 млн абонентов.
В пятницу президент южнокорейского мобильного оператора SK Telecom Ю Ён Сан сообщил, что число абонентов его компании, пользующихся 5G, превысило 1 млн. "Корея - единственная в мире страна, где имеется все для полноценного функционирования сети 5G - технологии, инфраструктура, услуги и клиенты. SK Telecom может похвастаться тем, что число ее абонентов, использующих 5G, превысило 1 млн", - сказал он.
Ю Ён Сан отметил, что число абонентов в начале этой недели составляло 880 тыс., но всего за два дня выросло на 200 тысяч после того, как во вторник компания начала выдавать оформившим предзаказ клиентам Samsung Galaxy Note 10.
Economic DepartmentАвтор новости