В Азербайджане ряд почтовых отделений будет работать и в выходные

Кабинет министров 3 июля 2020 года принял решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима"

В период ужесточенного карантинного режима, который продлится до 20 июля, соответствующие почтовые отделения ООО "Азерпочт", подведомственного Министерству транспорта, связи и высоких технологий, будут работать по субботам и воскресеньям.

Об этом Report сообщили в структуре.

Согласно информации, по субботам и воскресеньям у расположенного в Баку почтового филиала №1 будут работать отделения №1, 7, 10, 33; почтового филиала №2 - 9, 102, 111, 117; почтового филиала №3 - 2, 34, 40, 104, 118, 119, 123, 132, 133, 142, 149; потового филиала №4 - 39, 42, 45, 77, 89, 90, 156; почтового филиала №5 - 63, 3, 21, 80, 81, 83, 170; почтового филиала №6 - 72, 8, 29, 52, 53, 54, 114, 115, 130.

Кроме того, на выходных работать будут отделы клиентской службы в Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, Горанбое, Гёйгёле и Абшеронском, Бардинском, Самухском, Сиязянском, Шекинском, Хачмазском районах, а также центры услуг Şəbəkə, расположенные в Баку, Сумгайыте и Джалилабаде.

Другие городские, районные, сельские почтовые отделения, в том числе центр услуг Şəbəkə в Загатале и Агдаше будут функционировать в обычном рабочем режиме.

Кабинет министров 3 июля 2020 года принял решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима".