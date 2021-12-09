Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства

"В настоящее время в Азербайджане проводится оценивание объема рынка пиратства".

"В настоящее время в Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства".

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов, говоря о росте случаев использования нелицензионного программного обеспечения.

"Мы знаем, что в Азербайджане есть проблема с цифровым пиратством. Но конкретное представление о том, на каком уровне оно находится, сложится только после проведения оценки рынка. Дело в том, что не только мы оцениваем объем нелицензионного рынка, но и все государственные учреждения хотят извлечь выгоду от участия в этом процессе. Работа в данном направлении продолжается", - сказал Р.Рустамов.