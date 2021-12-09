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Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства

Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства "В настоящее время в Азербайджане проводится оценивание объема рынка пиратства".
ИКТ
9 декабря 2021 г. 17:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства

"В настоящее время в Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства".

Об этом Report сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов, говоря о росте случаев использования нелицензионного программного обеспечения.

"Мы знаем, что в Азербайджане есть проблема с цифровым пиратством. Но конкретное представление о том, на каком уровне оно находится, сложится только после проведения оценки рынка. Дело в том, что не только мы оцениваем объем нелицензионного рынка, но и все государственные учреждения хотят извлечь выгоду от участия в этом процессе. Работа в данном направлении продолжается", - сказал Р.Рустамов.

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Версия на английском языке Rovshan Rustamov: Azerbaijan assessing volume of digital piracy
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rüstəmov: “Azərbaycanda piratçılığın səviyyəsi ilə bağlı qiymətləndirmə aparılır”

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