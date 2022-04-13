Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов

Проектирование и строительство Шушинской телерадиовещательной станции (ТРС) обойдется в 494 тыс. манатов.

Проектирование и строительство Шушинской телерадиовещательной станции (ТРС) обойдется в 494 тыс. манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Сообщается, что часть требуемых средств уже выплачена подрядчику: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября 2021 года приняли участие в церемонии закладки нового здания и башни Шушинской телерадиовещательной станции. Распоряжением главы государства от 7 ноября 2021 года в целях проектирования и строительства Шушинской ТРС из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, Министерству цифрового развития и транспорта первоначально было выделено 200 тыс. манатов. Распоряжением президента от 1 марта 2022 года на эти цели из госбюджета на этот год выделено 294 тыс. манатов".

В министерстве сообщили, что из необходимых для проектирования 494 тыс. манатов первоначальные 200 тыс. манатов были выплачены Бакинскому государственному проектному институту, который начал проектные работы: "Финансовые средства, необходимые для строительства станции, будут определены после подготовки проекта".

Отметим, что вчера под председательством президента Азербайджана состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года. Выступая на совещании, глава государства также рассказал о телебашне в Шуше: "В Шуше заложен фундамент новой телебашни, и, вероятно, в ближайшее время будет представлен проект. Как только он будет представлен, обязательно должны быть выделены средства".