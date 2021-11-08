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Расим Алигулиев: В стране большой спрос на национальный интеллектуальный потенциал

Расим Алигулиев: В стране большой спрос на национальный интеллектуальный потенциал В ООО "Парк высоких технологий", принадлежащем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), предпринимателям предоставляются льготы, связанные с обеспечением газом, отоплением, связью, электричеством и водой, необходимые для эксплуатации объектов инфра
ИКТ
8 ноября 2021 г. 15:26
Расим Алигулиев: В стране большой спрос на национальный интеллектуальный потенциал

В ООО "Парк высоких технологий", принадлежащем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), предпринимателям предоставляются льготы по обеспечению коммунальными услугами, телекоммуникациями и прочей инфраструктурой, что позволяет им более эффективно функционировать.

Об этом Report сообщил вице-президент НАНА, директор Института информационных технологий Расим Алигулиев.

По его словам, в настоящее время в стране существует большой спрос на национальный интеллектуальный потенциал: “Развитие технопарков определяется количеством их резидентов, поэтому важно его увеличивать. Считаю, что предприниматели должны еще более эффективно использовать научно-интеллектуальный потенциал НАНА, целенаправленно пользоваться льготами и привилегиями, предоставляемыми в парке.

В последнее время в результате плодотворной совместной деятельности Парка высоких технологий с предпринимателями открылись широкие возможности для создания азербайджанского бренда на внутреннем рынке. Это в целом будет способствовать повышению как импортного, так и экспортного потенциала страны в ближайшем будущем”.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Əliquliyev: “Milli intellektual potensiala böyük tələbat var"

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