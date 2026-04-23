Рашад Набиев встретился с победителями V конкурса "Yüksəliş"

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с победителями V конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

"В рамках Менторской программы мы встретились с победителями пятого конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы. Мы обменялись мнениями о направлениях их индивидуального развития и повышении профессиональных навыков в период менторства. Также обсудили перспективы укрепления управленческих компетенций и более активного участия в инновационных проектах", - отметил министр.