Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Рашад Набиев встретился с победителями V конкурса "Yüksəliş"

    ИКТ
    • 23 апреля, 2026
    • 13:40
    Рашад Набиев встретился с победителями V конкурса Yüksəliş

    Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с победителями V конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

    "В рамках Менторской программы мы встретились с победителями пятого конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы. Мы обменялись мнениями о направлениях их индивидуального развития и повышении профессиональных навыков в период менторства. Также обсудили перспективы укрепления управленческих компетенций и более активного участия в инновационных проектах", - отметил министр.

    Конкурс Yüksəliş - Восхождение Рашад Набиев
    Фото
    Rəşad Nəbiyev V "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

