Рашад Набиев встретился с победителями V конкурса "Yüksəliş"
ИКТ
- 23 апреля, 2026
- 13:40
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с победителями V конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы.
Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".
"В рамках Менторской программы мы встретились с победителями пятого конкурса "Yüksəliş" Фаридом Гусейновым и Кямраном Садыхлы. Мы обменялись мнениями о направлениях их индивидуального развития и повышении профессиональных навыков в период менторства. Также обсудили перспективы укрепления управленческих компетенций и более активного участия в инновационных проектах", - отметил министр.
