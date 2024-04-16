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Рашад Набиев: Стратегия Азербайджана по цифровой политике имеет 3 основных направления

Рашад Набиев: Стратегия Азербайджана по цифровой политике имеет 3 основных направления Стратегия Азербайджана по цифровой политике и инновациям на последующие годы имеет три основных направления.
ИКТ
16 апреля 2024 г. 11:23
Рашад Набиев: Стратегия Азербайджана по цифровой политике имеет 3 основных направления

Стратегия Азербайджана по цифровой политике и инновациям на последующие годы имеет три основных направления.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech.

Среди основных направлений министр перечислил совершенствование электронного правительства и обеспечение доступности данных для бизнеса.

"Третьим ключевым направлением является формирование цифрового общества, что позволит более успешно регулировать отношения между государством и бизнесом, обществом и бизнесом", - добавил Набиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s 3 main digital policy directions revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsal siyasətlə bağlı 3 əsas istiqamət açıqlanıb

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