Рашад Набиев: Стратегия Азербайджана по цифровой политике имеет 3 основных направления

Стратегия Азербайджана по цифровой политике и инновациям на последующие годы имеет три основных направления.

Стратегия Азербайджана по цифровой политике и инновациям на последующие годы имеет три основных направления.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на проходящем сегодня в Баку саммите Insurtech.

Среди основных направлений министр перечислил совершенствование электронного правительства и обеспечение доступности данных для бизнеса.

"Третьим ключевым направлением является формирование цифрового общества, что позволит более успешно регулировать отношения между государством и бизнесом, обществом и бизнесом", - добавил Набиев.