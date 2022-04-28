Министр: Средства, вкладываемые бизнесом в инновации, недостаточны

В Азербайджане ситуация с цифровизацией не на желаемом уровне.

В Азербайджане ситуация с цифровизацией не на желаемом уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на REAL TV, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на встрече с предпринимателями.

"Если мы сравним местных субъектов малого и среднего предпринимательства с зарубежными партнерами, увидим, что 90% экономических субъектов в странах-членах Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) - это МСП, и создаваемая ими в экономике страны стоимость примерно в пределах 50%. У нас же хотя МСП составляют 99,5% экономических субъектов, доля созданной ими добавленной стоимости – 13,5%. Это означает разницу почти в пять раз и объясняется только одним – средства, вкладываемые нашим бизнесом в инновации, недостаточны. У этого могут быть различные причины: неосведомленность, не должный уровень конкуренции в период до COVID-19, отсутствие каких-то ресурсов и др. Я имею в виду и финансовые, и человеческие ресурсы. Наш вывод таков, что если мы хотим увидеть инновации, создающие новые рынки, новые компании, это зависит от средств, которые могут быть вложены в те самые инновации".