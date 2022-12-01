Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о Зангезурском коридоре

В рамках рабочего визита в Брюссель министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в организованном в Европейском парламенте круглом столе на тему "Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией".
Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Министр проинформировал участников круглого стола о Зангезурском коридоре.
В мероприятии приняли участие члены Европейского парламента, представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, представители мозговых центров и генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.
Р.Набиев проинформировал членов Европейского парламента о проектах, реализуемых в сфере транспорта в Азербайджане, и о международных транспортных коридорах, участником которых является наша страна.