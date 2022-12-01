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Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о Зангезурском коридоре

Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о Зангезурском коридоре В рамках рабочего визита в Брюссель министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в организованном в Европейском парламенте круглом столе на тему "Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Аз
ИКТ
1 декабря 2022 г. 19:31
Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о Зангезурском коридоре

В рамках рабочего визита в Брюссель министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в организованном в Европейском парламенте круглом столе на тему "Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией".

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Министр проинформировал участников круглого стола о Зангезурском коридоре.

В мероприятии приняли участие члены Европейского парламента, представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, представители мозговых центров и генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Р.Набиев проинформировал членов Европейского парламента о проектах, реализуемых в сфере транспорта в Азербайджане, и о международных транспортных коридорах, участником которых является наша страна.

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Версия на английском языке Azerbaijan informs members of European Parliament about Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropa Parlamentinin üzvlərinə Zəngəzur dəhlizi barədə məlumat verib

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