Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о Зангезурском коридоре

В рамках рабочего визита в Брюссель министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в организованном в Европейском парламенте круглом столе на тему "Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Аз

В рамках рабочего визита в Брюссель министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в организованном в Европейском парламенте круглом столе на тему "Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией".

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Министр проинформировал участников круглого стола о Зангезурском коридоре.

В мероприятии приняли участие члены Европейского парламента, представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, представители мозговых центров и генсек Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Р.Набиев проинформировал членов Европейского парламента о проектах, реализуемых в сфере транспорта в Азербайджане, и о международных транспортных коридорах, участником которых является наша страна.