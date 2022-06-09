Рашад Набиев и Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем профиле в Facebook.

"Победителем первого места по категории В конкурса "Социально ориентированные технологии" в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стала команда Университета ADA FingerTalk. Вместе с ректором университета, профессором Хафизом Пашаевым встретились с членами команды. Еще раз поздравив молодых людей, пожелали им удачи в их деятельности", - добавил министр.