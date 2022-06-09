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Рашад Набиев и Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan

Рашад Набиев и Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan.
ИКТ
9 июня 2022 г. 15:53
Рашад Набиев и Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев встретились с командой-победительницей TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем профиле в Facebook.

"Победителем первого места по категории В конкурса "Социально ориентированные технологии" в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan стала команда Университета ADA FingerTalk. Вместе с ректором университета, профессором Хафизом Пашаевым встретились с членами команды. Еще раз поздравив молодых людей, пожелали им удачи в их деятельности", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev və Hafiz Paşayev “TEKNOFEST Azərbaycan”ın qalibi olan komanda ilə görüşüblər

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