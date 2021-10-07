Рашад Набиев: До сегодняшнего дня по БТК перевезено 1,3 млн тонн грузов

До сегодняшнего дня по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 1,3 млн тонн грузов.

До сегодняшнего дня по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 1,3 млн тонн грузов.

Об этом турецкому бюро Report на полях 12-го Международного форума транспорта и коммуникаций сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

По его словам, исследования показывают, что сегодня клиенты хотят постоянства, конкурентных тарифов и прозрачности, не важно, идет ли речь о перевозках по Каспию или по железным дорогам.

Он подчеркнул, что другим важным вопросом является время: "Сегодня мы обсудили с коллегами устранение административных преград. Все это нашло отражение в соответствующих протоколах".