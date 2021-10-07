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Рашад Набиев: До сегодняшнего дня по БТК перевезено 1,3 млн тонн грузов

Рашад Набиев: До сегодняшнего дня по БТК перевезено 1,3 млн тонн грузов До сегодняшнего дня по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 1,3 млн тонн грузов.
ИКТ
7 октября 2021 г. 00:01
Рашад Набиев: До сегодняшнего дня по БТК перевезено 1,3 млн тонн грузов

До сегодняшнего дня по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 1,3 млн тонн грузов.

Об этом турецкому бюро Report на полях 12-го Международного форума транспорта и коммуникаций сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев.

По его словам, исследования показывают, что сегодня клиенты хотят постоянства, конкурентных тарифов и прозрачности, не важно, идет ли речь о перевозках по Каспию или по железным дорогам.

Он подчеркнул, что другим важным вопросом является время: "Сегодня мы обсудили с коллегами устранение административных преград. Все это нашло отражение в соответствующих протоколах".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Bu günədək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 1,3 milyon ton yük daşınıb”

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