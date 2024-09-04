Рашад Халыгов: Цифровой документооборот в Азербайджане позволит ежегодно сохранять около 2 тыс. деревьев

11:24

В настоящее время на Национальной платформе электронного правительства оцифровано около 500 государственных услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Азербайджана Рашад Халыгов на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и воздействие на окружающую среду" в Баку.

"У нас есть и другие государственные информационные системы. Сюда входят системы в социальной сфере, таможни, экологии, сельского хозяйства и других", - сказал Р. Халыгов.

Он отметил, что функционируют "Правительственное облако" (G-cloud), Национальный центр данных, системы электронной подписи, создана система биометрической подписи: "Наши граждане могут получать информацию из различных государственных учреждений с помощью системы электронной подписи. В этом году мы также завершили проект по обмену информацией, который позволяет государственным органам обмениваться документами в цифровом формате. С этого года мы начали привлекать к этой системе и суды. Благодаря цифровому формату мы можем ежегодно сохранять около 2 тыс. деревьев. Важно продолжать эту работу в рамках Цифровой стратегии".