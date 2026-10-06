Рашад Халигов: Баку строит четырехуровневый цифровой коридор между Европой и Азией

Азербайджан выстраивает национальную стратегическую программу цифровой трансформации, воспринимая ее как единый общегосударственный процесс, а не совокупность разрозненных IT-инициатив.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового развития и инноваций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халигов на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

По его словам, в республике обозначены основные приоритеты цифровизации. В частности, была одобрена Концепция цифрового развития, а также утверждены стратегические документы в области искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Центральным стратегическим документом данного направления стал подписанный главой государства План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. Для обеспечения координации его исполнения под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой создан Совет по цифровому развитию.

Р. Халигов указал, что план действий основывается на четырех приоритетных направлениях: цифровизация, искусственный интеллект, инновации и кибербезопасность. Фундаментом для них служат наращивание человеческого капитала, инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовая база и система государственного управления. Документ содержит 58 инициатив, работа над которыми уже начата. Среди них 18 получили приоритетный статус, включая формирование Национального хранилища данных (Data Lake House) и объединение всех государственных сервисов в единое приложение myGov.

Затрагивая тему Цифрового коридора, Р.Халигов акцентировал внимание на том, что в условиях цифровой эпохи государство не замыкается на классических транзитных маршрутах. Для создания полноценного цифрового хаба Баку формирует четырехуровневую архитектуру: надежную телекоммуникационную инфраструктуру между Европой и Азией, объекты хранения и обработки данных, вычислительные ресурсы для ИИ и завершающий уровень цифровых сервисов. Он также отметил, что за счет избытка энергетических ресурсов и укрепления региональной связности Азербайджан располагает значительными конкурентными преимуществами для того, чтобы занять позицию одной из ключевых мировых площадок размещения вычислительных мощностей.