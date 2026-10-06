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    Рашад Халигов: Баку строит четырехуровневый цифровой коридор между Европой и Азией

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 16:59
    Рашад Халигов: Баку строит четырехуровневый цифровой коридор между Европой и Азией

    Азербайджан выстраивает национальную стратегическую программу цифровой трансформации, воспринимая ее как единый общегосударственный процесс, а не совокупность разрозненных IT-инициатив.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела цифрового развития и инноваций Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Халигов на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    По его словам, в республике обозначены основные приоритеты цифровизации. В частности, была одобрена Концепция цифрового развития, а также утверждены стратегические документы в области искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Центральным стратегическим документом данного направления стал подписанный главой государства План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. Для обеспечения координации его исполнения под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой создан Совет по цифровому развитию.

    Р. Халигов указал, что план действий основывается на четырех приоритетных направлениях: цифровизация, искусственный интеллект, инновации и кибербезопасность. Фундаментом для них служат наращивание человеческого капитала, инфраструктурное обеспечение, нормативно-правовая база и система государственного управления. Документ содержит 58 инициатив, работа над которыми уже начата. Среди них 18 получили приоритетный статус, включая формирование Национального хранилища данных (Data Lake House) и объединение всех государственных сервисов в единое приложение myGov.

    Затрагивая тему Цифрового коридора, Р.Халигов акцентировал внимание на том, что в условиях цифровой эпохи государство не замыкается на классических транзитных маршрутах. Для создания полноценного цифрового хаба Баку формирует четырехуровневую архитектуру: надежную телекоммуникационную инфраструктуру между Европой и Азией, объекты хранения и обработки данных, вычислительные ресурсы для ИИ и завершающий уровень цифровых сервисов. Он также отметил, что за счет избытка энергетических ресурсов и укрепления региональной связности Азербайджан располагает значительными конкурентными преимуществами для того, чтобы занять позицию одной из ключевых мировых площадок размещения вычислительных мощностей.

    Рашад Халигов Цифровой коридор Национальная стратегическая программа цифровой трансформации Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Первый вице-президент Мехрибан Алиева
    Rəşad Xalıqov: "Bakı Avropa və Asiya arasında 4 istiqamətdə rəqəmsal dəhliz qurur"
    Rashad Khaligov: Baku building four-level digital corridor between Europe, Asia
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