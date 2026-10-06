Rəşad Xalıqov: "Bakı Avropa və Asiya arasında 4 istiqamətdə rəqəmsal dəhliz qurur"
- 06 oktyabr, 2026
- 17:10
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan milli strateji rəqəmsal transformasiya proqramı həyata keçirir və bu prosesi ayrı-ayrı İT təşəbbüslərinin məcmusu deyil, vahid dövlət proqramı kimi nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Rəqəmsal inkişaf və innovasiyalar şöbəsinin müdiri Rəşad Xalıqov Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, respublikada rəqəmsallaşmanın əsas prioritetləri müəyyən edilib. Xüsusilə, Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası bəyənilib, həmçinin süni intellekt və kibertəhlükəsizlik sahəsində strateji sənədlər təsdiqlənib. Ölkə Prezidentinin imzaladığı 2026-2028-ci illər üçün rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Planı bu istiqamətin mərkəzi strateji sənədi olub. Onun icrasının əlaqələndirilməsini təmin etmək üçün Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rəqəmsal İnkişaf Şurası yaradılıb.
R. Xalıqov qeyd edib ki, tədbirlər planı 4 prioritet istiqamətə əsaslanır: rəqəmsallaşma, süni intellekt, innovasiyalar və kibertəhlükəsizlik. İnsan kapitalının artırılması, infrastruktur təminatı, normativ-hüquqi baza və dövlət idarəetmə sistemi onlar üçün təməl rolunu oynayır. Sənəddə üzərində işlərin artıq başladığı 58 təşəbbüs yer alır. Onların arasında Milli Məlumat Anbarı (Data Lake House) formalaşdırılması və bütün dövlət xidmətlərinin vahid "myGov" tətbiqində birləşdirilməsi də daxil olmaqla, 18-i prioritet statusu alıb.
Rəqəmsal dəhliz mövzusuna toxunan R. Xalıqov diqqəti ona yönəldib ki, rəqəmsal dövrün şəraitində dövlət klassik tranzit marşrutları ilə məhdudlaşmır. Tamhüquqlu rəqəmsal hab yaratmaq üçün Bakı dördsəviyyəli arxitektura formalaşdırır: Avropa və Asiya arasında etibarlı telekommunikasiya infrastrukturu, məlumatların saxlanması və emalı obyektləri, süni intellekt üçün hesablama resursları və rəqəmsal xidmətlərin yekun səviyyəsi. O həmçinin qeyd edib ki, enerji resurslarının bolluğu və regional əlaqəliliyin gücləndirilməsi hesabına Azərbaycan hesablama güclərinin yerləşdirilməsi üzrə əsas dünya meydançalarından birinin mövqeyini tutmaq üçün əhəmiyyətli rəqabət üstünlüklərinə malikdir.