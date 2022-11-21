Рашад Байрамов: В селе Агалы около 90 домохозяйств пользуются высокоскоростным интернетом

В настоящее время около 90 домохозяйств в селе Агалы пользуются высокоскоростным интернетом. Созданы условия для возможности подключения и других абонентов к высокоскоростному интернету.

В настоящее время около 90 домохозяйств в селе Агалы пользуются высокоскоростным интернетом. Созданы условия для возможности подключения и других абонентов к высокоскоростному интернету.

Как сообщает Report, об этом в эфире ASAN Radio заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов.

По словам Р.Байрамова, в Карабахе планируется проложить до 110 км оптоволоконных кабелей, которые охватят Карабах в целом:

"Компания "Азтелеком" установила в Шуше современную электронную АТС емкостью 1000 номеров. Это означает, что наши граждане, которые живут там и в будущем переедут в Шушу, смогут одновременно пользоваться телефонными услугами, услугами интернета и IP-телевидения".