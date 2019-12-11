Рамин Гулузаде: Инфосистемы Госкомстата будут размещены в Дата-центре

В Азербайджане существует необходимость в точных статданных для оценки информационного общества и применения гибкого управления.

Как сообщает Report, об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал на конференции "Усиление ИКТ и кадрового потенциала при производстве данных официальной статистики".

По словам министра, информационные технологии используются на всех этапах управления статистической информацией, и министерство активно участвует в этом процессе: "Мы поддерживаем интеграцию базы данных госструктур с базой статданных Госкомстата. В процессе будет применяться электронная подпись. План перехода правительства также предусматривает размещение информационных систем Государственного комитета статистики в Дата-центре министерства".