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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с секретным шаттлом Космических сил США

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с секретным шаттлом Космических сил США Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США.
ИКТ
29 декабря 2023 г. 06:45
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с секретным шаттлом Космических сил США

Тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала на орбиту с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 20:07 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 05:07 по Баку).

Конкретные задачи полета X-37B строго засекречены. Космические силы США лишь указывают, что целью миссии USSF-52 будет проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

"Эти испытания включают работу на новых орбитальных режимах, эксперименты с технологиями мониторинга космической обстановки, а также исследование радиационного воздействия на материалы в интересах NASA", - отметили в Космических силах.

Там не сообщили об орбите и продолжительности полета космоплана X-37B. Предыдущий полет, который выполнялся с мая 2020 года по ноябрь 2022 года продлился почти 909 дней, после чего космоплан успешно приземлился на аэродроме на базе во Флориде.

Это будет уже седьмой полет секретного американского многоразового беспилотного шаттла, имеющего грузовой отсек, где расположено оборудование для отработки перспективных технологий и проведения экспериментов.

Первый запуск Х-37В состоялся 22 апреля 2010 года. Тогда его орбитальный полет продолжался почти 225 дней.

Размеры X-37B составляют 8,8 метра в длину и 4,5 в ширину. Его вес - 5 тонн. Космоплан доставляется на орбиту на ракете-носителе, а возвращается на Землю в самолетном режиме, приземляясь на аэродроме.

В рамках запуска многоразовые боковые ускорители первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, которые используются уже в пятый раз, должны будут совершить управляемую вертикальную посадку на наземные площадки LZ-1 и LZ-2 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

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