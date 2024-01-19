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Корабль с первым турецким космонавтом на борту стартовал к МКС

Корабль с первым турецким космонавтом на борту стартовал к МКС Первый турецкий космонавт Альпер Гезеравджы 19 января в 01:49 по бакинскому времени отправился на Международную космическую станцию (МКС).
ИКТ
19 января 2024 г. 02:36
Корабль с первым турецким космонавтом на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon с первым турецким космонавтом Альпером Гезеравджы 19 января в 01:49 по бакинскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с площадки космодрома в Космическом центре им. Кеннеди (штат Флорида).

В состав экипажа, помимо специалиста миссии Гезеравджы, входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (США), который будет исполнять обязанности командира, а также пилот Вальтер Вилладеи (Италия), специалист миссии Маркус Вандт (Швеция).

Как ожидается, Crew Dragon совершит стыковку с МКС 20 января. Планируется, что экипаж третьей миссии Axiom Space пробудет на орбитальной станции порядка двух недель и проведет около 30 научных экспериментов, которые будет осуществлять Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK), Axiom Space и NASA.

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