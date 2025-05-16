Ракета Falcon 9 вывела на орбиту еще 26 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 26 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

По ее данным, ракета была запущена со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:43 по Тихоокеанскому времени США (в 17:43 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

Отмечается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась во второй раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,3 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.