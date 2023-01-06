Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в понедельник по бакинскому времени должна вывести на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb.

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в понедельник по бакинскому времени должна вывести на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила британская компания.

Запуск планируется осуществить 8 января в 23:55 по времени Восточного побережья США (9 января в 08:55 по Баку) со стартового комплекса 40 Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка OneWeb в настоящий момент состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

Этот запуск станет вторым для ракет SpaceX в рамках контракта с OneWeb. Первый запуск был осуществлен в декабре прошлого года с помощью ракеты Falcon 9, тогда на орбиту было выведено 40 аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.