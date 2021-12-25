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Рабочая группа по физической инфраструктуре обсудила план работы на 2022 год

Рабочая группа по физической инфраструктуре обсудила план работы на 2022 год Рабочая группа по физической инфраструктуре комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам при Кабинете министров Азербайджана обсудила предстоящие в следующем году работы и проект Плана деятельности рабочей группы на 2022 год.
ИКТ
25 декабря 2021 г. 09:39
Рабочая группа по физической инфраструктуре обсудила план работы на 2022 год

Рабочая группа по физической инфраструктуре комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам при Кабинете министров Азербайджана обсудила предстоящие в следующем году работы и проект Плана деятельности рабочей группы на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, рабочая группа провела онлайн-заседание по итогам текущего года.

Руководитель рабочей группы, заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов подробно проинформировал о деятельности группы в течение текущего года.

На мероприятии участникам сообщили о состоянии исполнения решений, содержащихся в протоколе предыдущего заседания группы, оценке реализации мероприятий, отраженных в плане деятельности на текущий год, представили отчет о результатах этой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Fiziki infrastruktur işçi qrupu gələn ilin Fəaliyyət Planını müzakirə edib

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