Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия начнется следующим летом

Прокладку оптоволоконного кабеля из Казахстана в Азербайджан по дну Каспийского моря планируется начать летом следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

По его словам, к концу 2026 года планируется полностью завершить работы по прокладке кабеля и ввести его в эксплуатацию:

"В настоящее время завершен анализ маршрута на участке дна Каспийского моря, по которому будет проходить этот кабель. В ближайшее время компания, проводящая эти работы, представит отчет операторам и участникам проекта. Также начаты работы по производству оптоволоконного кабеля для прокладки по дну Каспийского моря. Его производство будет завершено к лету 2026 года".

Замминистра добавил, что данный кабель является важной частью большого цифрового коридора: "Министерство цифрового развития и транспорта продолжает оказывать поддержку операторам проекта. Мы уверены, что создание этой линии связи сыграет значительную роль в превращении нашей страны в хаб в ближайшем будущем на региональном уровне в сфере ИКТ, в том числе в сфере использования искусственного интеллекта".