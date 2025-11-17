Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия начнется следующим летом

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 14:47
    Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия начнется следующим летом

    Прокладку оптоволоконного кабеля из Казахстана в Азербайджан по дну Каспийского моря планируется начать летом следующего года.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

    По его словам, к концу 2026 года планируется полностью завершить работы по прокладке кабеля и ввести его в эксплуатацию:

    "В настоящее время завершен анализ маршрута на участке дна Каспийского моря, по которому будет проходить этот кабель. В ближайшее время компания, проводящая эти работы, представит отчет операторам и участникам проекта. Также начаты работы по производству оптоволоконного кабеля для прокладки по дну Каспийского моря. Его производство будет завершено к лету 2026 года".

    Замминистра добавил, что данный кабель является важной частью большого цифрового коридора: "Министерство цифрового развития и транспорта продолжает оказывать поддержку операторам проекта. Мы уверены, что создание этой линии связи сыграет значительную роль в превращении нашей страны в хаб в ближайшем будущем на региональном уровне в сфере ИКТ, в том числе в сфере использования искусственного интеллекта".

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq
    Work on laying Kazakhstan–Azerbaijan Caspian seabed fiber-optic cable to start in 2026

    Лента новостей