Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой BakuTel-2016

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с Азербайджанской международной выставкой-конференцией "Телекоммуникации и информационные технологии" Bakutel-2016.

Как сообщает Report, министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и его супругу о выставке.

Сообщается, что в выставке этого года принимают участие свыше 200 компаний из 18 стран. В этом году 9 стран мира - Австрия, Беларусь, Иран, Италия, Нидерланды, Словения, Турция, Хорватия, Франция - представляют на национальных стендах ведущие компании своих стран, инновационные проекты как для Азербайджана, так и для Прикаспийского региона, продукты и услуги в сфере ИКТ.

Постоянные экспоненты Bakutel составляют 40% от общего количества участников. Среди участников ведущие ИКТ компании, мобильные операторы, операторы связи, интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов.На выставке при поддержке министерства связи и высоких технологий представлены национальные стенды ряда стран.

Впервые в рамках выставки подведомственные министерству связи и высоких технологий структуры представляют свои продукты, услуги и проекты в едином национальном павильоне. На стенде демонстрируются проекты в сфере телекоммуникаций, почтовой связи, высоких технологий, нанотехнологий, "электронного правительства" и "электронной подписи", услуг на основе облачных технологий дата-центра. В рамках выставки также представлены проекты "Звуковая библиотека для лишенных слуха детей", "Цифровые музеи".