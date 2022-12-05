О нас

Презентованы почтовые марки по случаю 30-летия азербайджано-украинских отношений

Презентованы почтовые марки по случаю 30-летия азербайджано-украинских отношений В ООО “Азерпочт”, принадлежащем Министерству цифрового развития и транспорта, состоялась презентация специальных почтовых марок, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
ИКТ
5 декабря 2022 г. 17:25
Презентованы почтовые марки по случаю 30-летия азербайджано-украинских отношений

В ООО “Азерпочт” при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, состоялась презентация специальных почтовых марок, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Фраза “30-летие азербайджано-украинских дипломатических отношений” обозначается на почтовом блоке из двух марок и одного купона, выпущенном по инициативе посольства Украины в Азербайджане и при поддержке Министерства иностранных дел. На марках и купоне изображены флаги обеих стран, а также элементы петриковки (декоративно-орнаментальная народная живопись Украины) и орнаменты, которыми расписан Дворец шекинских ханов.

Выступая на презентации, посол Украины Владислав Каневский выразил удовлетворение тем, что отношения двух государств за последние годы еще больше укрепились.

Председатель правления "Азерпочт" Афган Джалилов подчеркнул важность прилагаемых усилий для постоянного развития сотрудничества в почтовой сфере с дружественной страной.

Специальный почтовый блок был выпущен тиражом 4 тыс. экземпляров вместе с конвертом первого дня в количестве 200 штук.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMiniature sheet presented on 30th anniversary of Azerbaijan-Ukraine relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Ukrayna əlaqələrinin 30 illiyinə poçt bloku təqdim olunub

Самое важное

Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
2 декабря 2022 г. 13:59
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ
2 декабря 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi