Презентованы почтовые марки по случаю 30-летия азербайджано-украинских отношений

В ООО “Азерпочт”, принадлежащем Министерству цифрового развития и транспорта, состоялась презентация специальных почтовых марок, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

В ООО “Азерпочт” при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, состоялась презентация специальных почтовых марок, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Фраза “30-летие азербайджано-украинских дипломатических отношений” обозначается на почтовом блоке из двух марок и одного купона, выпущенном по инициативе посольства Украины в Азербайджане и при поддержке Министерства иностранных дел. На марках и купоне изображены флаги обеих стран, а также элементы петриковки (декоративно-орнаментальная народная живопись Украины) и орнаменты, которыми расписан Дворец шекинских ханов.

Выступая на презентации, посол Украины Владислав Каневский выразил удовлетворение тем, что отношения двух государств за последние годы еще больше укрепились.

Председатель правления "Азерпочт" Афган Джалилов подчеркнул важность прилагаемых усилий для постоянного развития сотрудничества в почтовой сфере с дружественной страной.

Специальный почтовый блок был выпущен тиражом 4 тыс. экземпляров вместе с конвертом первого дня в количестве 200 штук.