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Вновь представлено приложение, "взламывающее" закрытые профили в İnstagram - ФОТО

Представлено приложение, "взламывающее" закрытые профили в İnstagram

Приложение для просмотра содержимого закрытых профилей в социальной сети İnstagram представлено пользователям.

Как сообщает Report, некоторое время назад закрытые профили можно было просматривать с помощью приложения, работающего под названием Ghosty.

После блокировки программы Ghosty пользователи вновь смогут просматривать содержимое закрытых профилей с помощью имеющегося в Play Store приложения Postegro.

После загрузки на телефон следует принять условия программы, требуется открывать профиль в İnstagram внутри данного приложения. Так, можно просматривать фотографии и видео любого пользователя с закрытым профилем. 

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