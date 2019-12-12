Вновь представлено приложение, "взламывающее" закрытые профили в İnstagram - ФОТО

Приложение для просмотра содержимого закрытых профилей в социальной сети İnstagram представлено пользователям.

Как сообщает Report, некоторое время назад закрытые профили можно было просматривать с помощью приложения, работающего под названием Ghosty.

После блокировки программы Ghosty пользователи вновь смогут просматривать содержимое закрытых профилей с помощью имеющегося в Play Store приложения Postegro.

После загрузки на телефон следует принять условия программы, требуется открывать профиль в İnstagram внутри данного приложения. Так, можно просматривать фотографии и видео любого пользователя с закрытым профилем.