Представитель Камбоджи: Технологии должны использоваться на благо человечества

Технологии должны правильно использоваться и распространяться во имя благополучия всего человечества.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Камбоджи по почте и телекоммуникациям Путхивут Сок на пленарном заседании высокого уровня Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Он отметил, что видение Международного союза электросвязи (МСЭ) об информационном обществе, расширяющем возможности каждого, имеет жизненно важное значение в то время, когда мир сталкивается с неопределенностью и растущей напряженностью.

"Мы все понимаем, что технологии не могут решить все проблемы, однако они помогают нам лучше общаться, быстрее понимать друг друга и сотрудничать для решения проблем в глобальном масштабе", - добавил он.

По словам Сока, Камбоджа стремится обеспечить инклюзивность, устойчивость и поддержку всех заинтересованных сторон, включая инфраструктуру, малый и средний бизнес, микро-МСБ и стартапы.

"Мы находимся на поворотном пункте, цифровая трансформация на основе искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и больших данных предлагает огромные перспективы. Наша ответственность заключается в обеспечении того, чтобы эта инфраструктура общественного благосостояния приносила пользу каждому сообществу и каждой стране. В этом контексте ключевое значение имеет повышение цифровой грамотности людей через обучение ИКТ, инвестирование через стипендии, многосторонний подход к ответственным инновациям и разработка национальной стратегии искусственного интеллекта", - подчеркнул он.