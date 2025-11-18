Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Представитель Камбоджи: Технологии должны использоваться на благо человечества

    • 18 ноября, 2025
    • 18:55
    Представитель Камбоджи: Технологии должны использоваться на благо человечества

    Технологии должны правильно использоваться и распространяться во имя благополучия всего человечества.

    Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Камбоджи по почте и телекоммуникациям Путхивут Сок на пленарном заседании высокого уровня Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    Он отметил, что видение Международного союза электросвязи (МСЭ) об информационном обществе, расширяющем возможности каждого, имеет жизненно важное значение в то время, когда мир сталкивается с неопределенностью и растущей напряженностью.

    "Мы все понимаем, что технологии не могут решить все проблемы, однако они помогают нам лучше общаться, быстрее понимать друг друга и сотрудничать для решения проблем в глобальном масштабе", - добавил он.

    По словам Сока, Камбоджа стремится обеспечить инклюзивность, устойчивость и поддержку всех заинтересованных сторон, включая инфраструктуру, малый и средний бизнес, микро-МСБ и стартапы.

    "Мы находимся на поворотном пункте, цифровая трансформация на основе искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и больших данных предлагает огромные перспективы. Наша ответственность заключается в обеспечении того, чтобы эта инфраструктура общественного благосостояния приносила пользу каждому сообществу и каждой стране. В этом контексте ключевое значение имеет повышение цифровой грамотности людей через обучение ИКТ, инвестирование через стипендии, многосторонний подход к ответственным инновациям и разработка национальной стратегии искусственного интеллекта", - подчеркнул он.

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

