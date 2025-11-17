Председателем WTDC-25 избран Самеддин Асадов

Председателем Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), проходящей в Баку, избран заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

Как сообщает Report, решение принято на первом пленарном заседании глав делегаций.

Заместителями председателя конференции избраны представители:

Реджина Флёр Ассомоу Бессу - Кот-д"Ивуар

Саид бин Гелейта - ОАЭ

Кила Гуло-Вуи - Папуа – Новая Гвинея

Франсиско Касассия - Парагвай

Алтынбек Токторбаев - Кыргызстан

Инга Римкявичене - Литва

Руководящий комитет (Комитет 1) состоит из председателя и заместителей председателя конференции, а также руководителей остальных комитетов.

Председателем Комитета 2 (контроль за бюджетом) возглавил Саболч Сентлейки (Венгрия), а заместителями председателя избраны:

Сейнабоу Сек Сиссэ - Сенегал

Исса Джрейсат - Иордания

Сюй Мин - Китай

Маркус Вариан - Канада

Бахтияр Мамедов - Азербайджан

Дирк-Оливер фон дер Эмден - Швейцария

Председателем Комитета 3 (цели) стал Муатх С. Аль-Румайх (Саудовская Аравия), а

заместителями председателя выбраны:

Нора Абдалла - Судан

Осама Абу Эзза - Ливия

Комитет 4 ( методы работы ITU-D) возглавил Тупоу Баравалла (Фиджи), а его

заместителями избраны:

Аман Виньо Капо - Того

Маита Ахмед Аль Джамри - ОАЭ

Мария Мьютел - Австралия

Роберто Хираиама - Бразилия

Жавохир Арипов - Узбекистан

Рафал Бартосзевски - Польша

Председателем Комитета 5 (редакционный комитет) избрана Мария Хосе Франко (Уругвай), а ее заместителями:

Мванахамиси Сулеймана - Танзания

Зухайр Мундер Абдулкарим Ибрагим - Кувейт

Фань Сичэнь - Китай

Константин Трофимов - Россия

Леа Рубине - Франция

Председателем Рабочей группы пленарного заседания (по разработке стратегического плана и декларации)

избрана Стелла Эребор (Нигерия), а ее

заместителями: