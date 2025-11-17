Председателем WTDC-25 избран Самеддин Асадов
- 17 ноября, 2025
- 09:32
Председателем Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), проходящей в Баку, избран заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.
Как сообщает Report, решение принято на первом пленарном заседании глав делегаций.
Заместителями председателя конференции избраны представители:
- Реджина Флёр Ассомоу Бессу - Кот-д"Ивуар
- Саид бин Гелейта - ОАЭ
- Кила Гуло-Вуи - Папуа – Новая Гвинея
- Франсиско Касассия - Парагвай
- Алтынбек Токторбаев - Кыргызстан
- Инга Римкявичене - Литва
Руководящий комитет (Комитет 1) состоит из председателя и заместителей председателя конференции, а также руководителей остальных комитетов.
Председателем Комитета 2 (контроль за бюджетом) возглавил Саболч Сентлейки (Венгрия), а заместителями председателя избраны:
- Сейнабоу Сек Сиссэ - Сенегал
- Исса Джрейсат - Иордания
- Сюй Мин - Китай
- Маркус Вариан - Канада
- Бахтияр Мамедов - Азербайджан
- Дирк-Оливер фон дер Эмден - Швейцария
Председателем Комитета 3 (цели) стал Муатх С. Аль-Румайх (Саудовская Аравия), а
заместителями председателя выбраны:
- Нора Абдалла - Судан
- Осама Абу Эзза - Ливия
Комитет 4 ( методы работы ITU-D) возглавил Тупоу Баравалла (Фиджи), а его
заместителями избраны:
- Аман Виньо Капо - Того
- Маита Ахмед Аль Джамри - ОАЭ
- Мария Мьютел - Австралия
- Роберто Хираиама - Бразилия
- Жавохир Арипов - Узбекистан
- Рафал Бартосзевски - Польша
Председателем Комитета 5 (редакционный комитет) избрана Мария Хосе Франко (Уругвай), а ее заместителями:
- Мванахамиси Сулеймана - Танзания
- Зухайр Мундер Абдулкарим Ибрагим - Кувейт
- Фань Сичэнь - Китай
- Константин Трофимов - Россия
- Леа Рубине - Франция
Председателем Рабочей группы пленарного заседания (по разработке стратегического плана и декларации)
избрана Стелла Эребор (Нигерия), а ее
заместителями:
- Этта Мозоре - Гана
- Абдулрахман Нассер Альсаваиди - Бахрейн
- Саней Сайвонг - Таиланд
- Сахиба Гасанова - Азербайджан
- Кармен Мэдалина Клапон - Румыния.