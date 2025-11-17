Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Председателем WTDC-25 избран Самеддин Асадов

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 09:32
    Председателем WTDC-25 избран Самеддин Асадов

    Председателем Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), проходящей в Баку, избран заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

    Как сообщает Report, решение принято на первом пленарном заседании глав делегаций.

    Заместителями председателя конференции избраны представители:

    • Реджина Флёр Ассомоу Бессу - Кот-д"Ивуар
    • Саид бин Гелейта - ОАЭ
    • Кила Гуло-Вуи - Папуа – Новая Гвинея
    • Франсиско Касассия - Парагвай
    • Алтынбек Токторбаев - Кыргызстан
    • Инга Римкявичене - Литва

    Руководящий комитет (Комитет 1) состоит из председателя и заместителей председателя конференции, а также руководителей остальных комитетов.

    Председателем Комитета 2 (контроль за бюджетом) возглавил Саболч Сентлейки (Венгрия), а заместителями председателя избраны:

    • Сейнабоу Сек Сиссэ - Сенегал
    • Исса Джрейсат - Иордания
    • Сюй Мин - Китай
    • Маркус Вариан - Канада
    • Бахтияр Мамедов - Азербайджан
    • Дирк-Оливер фон дер Эмден - Швейцария

    Председателем Комитета 3 (цели) стал Муатх С. Аль-Румайх (Саудовская Аравия), а

    заместителями председателя выбраны:

    • Нора Абдалла - Судан
    • Осама Абу Эзза - Ливия

    Комитет 4 ( методы работы ITU-D) возглавил Тупоу Баравалла (Фиджи), а его

    заместителями избраны:

    • Аман Виньо Капо - Того
    • Маита Ахмед Аль Джамри - ОАЭ
    • Мария Мьютел - Австралия
    • Роберто Хираиама - Бразилия
    • Жавохир Арипов - Узбекистан
    • Рафал Бартосзевски - Польша

    Председателем Комитета 5 (редакционный комитет) избрана Мария Хосе Франко (Уругвай), а ее заместителями:

    • Мванахамиси Сулеймана - Танзания
    • Зухайр Мундер Абдулкарим Ибрагим - Кувейт
    • Фань Сичэнь - Китай
    • Константин Трофимов - Россия
    • Леа Рубине - Франция

    Председателем Рабочей группы пленарного заседания (по разработке стратегического плана и декларации)

    избрана Стелла Эребор (Нигерия), а ее

    заместителями:

    • Этта Мозоре - Гана
    • Абдулрахман Нассер Альсаваиди - Бахрейн
    • Саней Сайвонг - Таиланд
    • Сахиба Гасанова - Азербайджан
    • Кармен Мэдалина Клапон - Румыния.
    WTDC-2025 Самеддин Асадов
    Saməddin Əsədov WTDC-25-in sədri seçilib

    Последние новости

    10:02

    Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном Сааром

    В регионе
    09:55

    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    ИКТ
    09:54

    В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

    Происшествия
    09:52

    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    В регионе
    09:46

    СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

    В регионе
    09:45

    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Внешняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

    ИКТ
    09:41

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на Исламиаде

    Командные
    09:37

    Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей