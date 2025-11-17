İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Saməddin Əsədov WTDC-25-in sədri seçilib

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:46
    Saməddin Əsədov WTDC-25-in sədri seçilib

    Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (WTDC-25) sədri vəzifəsinə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov seçilib.

    "Report"un məlumatına görə, qərar nümayəndə heyətlərinin başçılarının ilk plenar iclasında qəbul edilib.

    Konfransın sədr müavini vəzifələrinə aşağıdakı şəxslər seçilib:

    Rejina Flyor Assomou Bessu - Kot-d'İvuar

    Said bin Qeleyta - Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

    Kila Qulo-Vui - Papua-Yeni Qvineya

    Fransisko Kasassiya - Paraqvay

    Altınbek Toktorbayev - Qırğızıstan

    İnqa Rimkyaviçene - Litva

    Rəhbər komitə (Komitə 1) konfransın sədri və sədr müavinlərindən, eləcə də digər komitələrin rəhbərlərindən ibarətdir.

    Komitə 2-nin (büdcə nəzarəti) sədri Sabolç Sentleyki (Macarıstan) olub, sədr müavinləri isə bunlardır:

    Seynabu Sek Sisse - Seneqal

    İssa Creysat - İordaniya

    Syuy Min - Çin

    Markus Varian - Kanada

    Bəxtiyar Məmmədov - Azərbaycan

    Dirk-Oliver fon der Emden - İsveçrə

    Komitə 3-ün (məqsədlər) sədri Muath S. Əl-Rumayh (Səudiyyə Ərəbistanı) olub, sədr müavinləri isə:

    Nora Abdalla - Sudan

    Osama Abu Ezza - Liviya

    Komitə 4-ün (ITU-D iş metodları) sədri Tupou Baravalla (Fici) olub, onun müavinləri isə:

    Aman Vinyo Kapo - Toqo

    Maita Əhməd Əl Camri - BƏƏ

    Maria Myutel - Avstraliya

    Roberto Hiraiama - Braziliya

    Javohir Aripov - Özbəkistan

    Rafal Bartoszevski - Polşa

    Komitə 5-in (redaksiya komitəsi) sədri Mariya Xose Franko (Uruqvay) olub, onun müavinləri isə:

    Mvanahamisi Suleymana - Tanzaniya

    Zuhayr Munder Abdulkarim İbrahim - Küveyt

    Fan Siçen - Çin

    Konstantin Trofimov - Rusiya

    Lea Rubine - Fransa

    Plenar iclasın İşçi qrupunun (strateji plan və bəyannamənin hazırlanması üzrə) sədri Stella Erebor (Nigeriya) olub, onun müavinləri isə:

    Etta Mozore - Qana

    Abdulrahman Nasser Əlsavaidi - Bəhreyn

    Saney Sayvonq - Tailand

    Sahibə Həsənova - Azərbaycan

    Karmen Mədalina Klapon - Rumıniya.

    Председателем WTDC-25 избран Самеддин Асадов

