Председатель КС: Необходимо эффективно применять стратегию ИИ

Необходимо эффективно применять стратегию искусственного интеллекта, принятую в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Азербайджана Фархад Абдуллаев на конференции в Милли Меджлисе, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.

По его словам, в Казахстане результаты работы искусственного интеллекта уже учитываются в суде, исследуются и используются как вид доказательства.

"С этой практикой можно как соглашаться, так и не соглашаться. Но нужно признать, что развитие искусственного интеллекта не остановится, это продолжающийся процесс. В Азербайджане есть указ президента Ильхама Алиева о стратегии искусственного интеллекта, и необходимо эффективно ее реализовать", - отметил он.