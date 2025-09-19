Председатель КС: Необходимо эффективно применять стратегию ИИ
- 19 сентября, 2025
- 11:29
Необходимо эффективно применять стратегию искусственного интеллекта, принятую в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Азербайджана Фархад Абдуллаев на конференции в Милли Меджлисе, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.
По его словам, в Казахстане результаты работы искусственного интеллекта уже учитываются в суде, исследуются и используются как вид доказательства.
"С этой практикой можно как соглашаться, так и не соглашаться. Но нужно признать, что развитие искусственного интеллекта не остановится, это продолжающийся процесс. В Азербайджане есть указ президента Ильхама Алиева о стратегии искусственного интеллекта, и необходимо эффективно ее реализовать", - отметил он.
