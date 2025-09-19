İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Konstitusiya Məhkəməsinin sədri: Süni intellektdən çox səmərəli istifadə etməliyik

    İKT
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:52
    Azərbaycanda süni intellektdən çox səmərəli istifadə edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Milli Məclisdə keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstanda artıq süni intellektin rəyi məhkəmədə nəzərə alınır, sübut növü kimi araşdırılır, istifadə olunur:

    "Bu praktika ilə razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, süni intellektin inkişafı dayanmayacaq, bu, davam edən prosesdir. Azərbaycanda da süni intellekt strategiyası ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin fərmanı var və bundan çox səmərəli istifadə etməliyik".

