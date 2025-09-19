Konstitusiya Məhkəməsinin sədri: Süni intellektdən çox səmərəli istifadə etməliyik
İKT
- 19 sentyabr, 2025
- 10:52
Azərbaycanda süni intellektdən çox səmərəli istifadə edilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Milli Məclisdə keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, Qazaxıstanda artıq süni intellektin rəyi məhkəmədə nəzərə alınır, sübut növü kimi araşdırılır, istifadə olunur:
"Bu praktika ilə razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Lakin qəbul etmək lazımdır ki, süni intellektin inkişafı dayanmayacaq, bu, davam edən prosesdir. Azərbaycanda da süni intellekt strategiyası ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin fərmanı var və bundan çox səmərəli istifadə etməliyik".
Son xəbərlər
11:15
Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıbRegion
11:14
DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridirMilli Məclis
11:13
"Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıbDaxili siyasət
11:10
Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idiDaxili siyasət
11:06
Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verirMilli Məclis
11:03
Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
10:58
İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıbHadisə
10:56
Foto
Video
Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıbİnfrastruktur
10:55