​Пошлины и штрафы МВД можно оплатить в режиме онлайн

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На портале "Электронное правительство" интегрирована электронная услуга министерства внутренних дел (МВД) "Оплата пошлин и штрафов". Как сообщает Report, по информации Информационно-вычислительного центра министерства связи и высоких технологий, посредством электронной услуги пользователи могут оплатить пошлины и штрафы в режиме онлайн.

При этом необходимо указать серию и номер удостоверения личности, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), серию и номер водительского удостоверения, серию и номер протокола. Для того чтобы воспользоваться услугой, регистрацию проходить не обязательно.

Отметим, что в настоящее время на портале "Электронное правительство" наряду с данной электронной услугой оказываются услуги "Поиск персональных данных по FIN", "Получение информации о штрафах и штрафных баллах за нарушение правил дорожного движения".

Согласно статистике пользования электронными услугами за январь, по частоте обращаемости министерство занимает 6-ое место.