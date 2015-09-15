​Porsche представил собственный электромобиль-суперкар - ВИДЕО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Компания Porsche на международном автосалоне во Франкфурте представила четырехместный электрический суперкар, сообщает Report со ссылкой на Лента.ру.

Машина способна проехать без подзарядки до 500 км.

Концепткар под названием Mission E оснащен двумя электромоторами мощностью более 600 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разогнаться до 200 километров в час за 12 секунд. Для подзарядки используется 800-вольтовая система: на 80 процентов литий-ионные аккумуляторы можно зарядить за 15 минут.

Вместо зеркал заднего вида на передних крыльях автомобиля установлены камеры, изображение транслируется на экраны около стоек. Основная информация выводится на OLED дисплей, автомобиль оснащен системой управления при помощи жестов.

Корпус Mission E выполнен из алюминия, стали и усиленных карбоном полимеров, колесные диски сделаны из углепластика.

Компания Porsche была основана в 1931 году, штаб-квартира расположена в немецком Штутгарте. Автопроизводитель уже 11 раз подряд занимает первую строчку в рейтинге APEAL, которое определяет лучшие автомобили и автомобильные марки по мнению американских водителей.