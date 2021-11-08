Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети.

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 21.53 по бакинскому времени. О неполадках сообщают в основном пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии, России и других стран.

Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.