Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram

Проблемы с мессенджером Telegram наблюдаются в ряде стран, в основном сбой коснулся США.

Проблемы с мессенджером Telegram наблюдаются в ряде стран, в основном сбой коснулся США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В первую очередь о неполадках информируют жители США и Мексики, от канадцев жалоб меньше. Сообщают о сбое и жители Южной Америки. Европейцы отправили меньше отчетов о проблемах в работе мессенджера.

Между тем, по сведениям ТАСС, Telegram нормально функционирует в Нью-Йорке как в режиме обмена сообщениями, так и в режиме телефонных звонков.

Жалуются на сбои и жители России. К настоящему моменту Downdetector получил 128 отчетов.