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Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран в ночь со вторник на среду.
ИКТ
11 ноября 2020 г. 02:20
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран в ночь со вторник на среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube и облачного хранилища Google Drive.

Около 54% пользователей основного сайта Google пожаловались на то, что не могут войти в свою учетную запись, 45% заметили проблемы в работе поискового сервиса. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (60%) не проигрываются видеоролики, еще 33% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 6% не могут зайти на свою страницу видеохостинга. Пользователи Gmail в 44% случаев сообщили о сложностях во входе в свою учетную запись, 38% заявили о проблемах в доступе к сайту почтового сервиса, 15% столкнулись с трудностями в получении сообщений.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии и Финляндии.

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