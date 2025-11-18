Польша призывает закрепить человекоцентричный подход при создании цифрового будущего в Бакинской декларации

Польша уверена, что Бакинская декларация станет ключевым документом, определяющим продвижение к безопасному, устойчивому, надежному и этичному цифровому будущему.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Польши в Азербайджане Павел Радомский, выступая на пленарном заседании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

"Мы благодарим Азербайджан за проведение конференции, а также выражаем признательность Международного союза электросвязи (ITU), его Сектору развития и Бюро по вопросам Европы за поддержку. Мы привержены сокращению цифровых разрывов, созданию безопасной и надежной цифровой инфраструктуры и развитию потенциалов во всех регионах. Цифровое развитие занимает центральное место в международной цифровой стратегии ЕС и является ключевым направлением инициативы "Глобальные Врата". Эта инициатива - предложение Европы по объединению мира за счет государственных и частных инвестиций и партнерств к 2027 году - уже мобилизовала более 306 млрд евро для устойчивых и высококачественных проектов, создавая умные и безопасные глобальные соединения", - отметил П. Радомский.

По его словам, инициатива "Глобальные Врата", включая поддержку систем раннего предупреждения, подтверждает приверженность ЕС цифровой трансформации.

"Польша рассматривает WTDC как важную возможность усилить работу ITU по реализации Повестки-2030, достижению ЦУР и выполнению Парижского соглашения. Цифровая трансформация может и должна способствовать решению климатических задач и обеспечению устойчивого развития, одновременно смягчая возможные негативные последствия цифровых технологий для окружающей среды", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что человекоцентричный подход и соблюдение прав человека имеют решающее значение для формирования безопасного, устойчивого, надежного и этичного цифрового будущего.

"Мы уверены, что эти принципы найдут отражение в Бакинской декларации, новом плане действий ITU-D и соответствующих резолюциях. Польша твердо привержена ценностям инклюзивности, равенства и справедливости - принципам недискриминации, гендерного равенства, защиты и расширения прав и возможностей людей, включая уязвимые и маргинализированные группы", - подчеркнул П. Радомский.