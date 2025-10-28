Почтовые марки АДР официально внесены в международную систему нумерации WNS

Первые почтовые марки, выпущенные Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), официально зарегистрированы в международной системе нумерации почтовых марок (WADP Numbering System – WNS).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт", данная система создана Всемирным почтовым союзом и Всемирной ассоциацией развития филателии.

С 2021 года все марки, выпускаемые в Азербайджане, проходят регистрацию в данной системе.

Регистрация первых марок АДР стала значимым шагом в деле сохранения и продвижения исторического почтового наследия Азербайджана.

Первые почтовые марки Азербайджана были выпущены 20 октября 1919 года, вскоре после создания Министерства почт и телеграфа АДР. Автором десяти видов марок стал художник Зейнал Ализаде, оформивший их в разных цветах на основе четырех основных изображений. На них представлены солдат с азербайджанским флагом и винтовкой, крестьянин с серпом, а также архитектурные памятники - Дворец Ширваншахов, Джума-мечеть, крепостные стены Баку и храм Атешгях.