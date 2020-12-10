Первое воздушное такси может появиться в Сингапуре в течение трех лет

Такси будет способно перевозить двух пассажиров

Германская компания Volocopter объявила о планах запустить в Сингапуре в ближайшие три года первое воздушное такси, которое способно перевозить двух пассажиров. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Business Times.

По информации издания, европейский производитель сверхлегкого вертолета в сотрудничестве с Управлением гражданской авиации республики и Советом по экономическому развитию приступил к открытию крупного представительства. В частности, планируется нанять около 50 пилотов, а также инженеров, других технических специалистов.

Согласно планам компании, на первом этапе маршрут будет проложен в южной части города-государства, в том числе около курортного острова Сентоса и частично рядом с деловым кварталом Марина бэй.

Этот летательный аппарат внешне напоминает вертолет, но работает полностью на электрической энергии и перемещается в пространстве благодаря 18 винтам, при этом почти беззвучен. Его грузоподъемность составляет 450 кг, дальность полета - до 30 км. Главным же отличием является запрограммированное автопилотирование.