Perseverance впервые прокатился по Марсу

Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете

Марсоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по планете.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила НАСА .

Первая после посадки ровера на Марс поездка продолжалась 33 минуты, за это время шестиколесный аппарат преодолел 6,5 метра. В НАСА отмечают, что поездка была тестированием систем аппарата для последующей калибровки систем марсохода и научных инструментов на нем. По информации ведомства, ровер превосходно отреагировал на команды своих создателей и теперь они уверены, что аппарат "готов отправиться туда, куда в предстоящие два года будут вести его научные изыскания".

"Когда он начнет выполнять научную работу, мы ожидаем, что ровер будет преодолевать порядка 200 и более метров за раз", - сообщает НАСА. В рамках тестирования он проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и проделал задним ходом еще около 2,5 метра.

Новейший марсоход НАСА Perseverance стартовал с Земли в июле прошлого года и в феврале совершил успешную посадку на Марс. Аппарат уже передал на Землю не только снимки Красной планеты, но и видео, записанное в ходе его посадки.