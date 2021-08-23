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PayPal позволит британцам покупать и хранить криптовалюту

PayPal позволит британцам покупать и хранить криптовалюту Клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash
ИКТ
23 августа 2021 г. 11:46
PayPal позволит британцам покупать и хранить криптовалюту

Международный платежный сервис PayPal на этой неделе запускает для клиентов в Великобритании возможность покупки, хранения и продажи биткоинов и ряда других криптовалют.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз компании, PayPal впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября 2020 года.

"PayPal сегодня объявила о запуске новой услуги, позволяющей своим клиентам в Великобритании покупать, хранить и продавать криптовалюту с помощью PayPal. Эта новая услуга начинает развертываться на этой неделе", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что клиенты могут выбирать из четырех криптовалют – биткоин, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Получив доступ к своей учетной записи PayPal через веб-сайт или мобильное приложение, клиенты могут просматривать цены на криптовалюту в реальном времени, получать доступ к образовательному контенту, который поможет ответить на частые вопросы, и больше узнать о криптовалютах.

Как подчеркивает компания, услуга обеспечивает "безопасный и ответственный" доступ к криптовалюте и дает клиентам возможность изучить преимущества и риски, прежде чем совершать операции.

В марте текущего года PayPal запустил функцию оплаты покупок криптовалютой, которая конвертируется в традиционную валюту без дополнительных сборов и комиссий.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.

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Версия на английском языке PayPal enabling its customers in UK to buy, hold & sell cryptocurrency

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