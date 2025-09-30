Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    PAŞA Holding завершил инновационный саммит INMerge

    ИКТ
    • 30 сентября, 2025
    • 20:06
    PAŞA Holding завершил инновационный саммит INMerge

    Инновационный саммит INMerge, организованный PAŞA Holding в Баку, завершил свою работу.

    Как сообщает Report, последний день мероприятия, начавшегося 29 сентября, запомнился интересными выступлениями и дискуссиями.

    В первой половине дня сооснователь компании Netflix Марк Рэндольф рассказал о пути компании от идеи до успешного бизнеса, а также дал советы главам стартапов по важным аспектам при создании бизнеса. В панельной дискуссии, посвященной роли экспериментов и творческих систем в формировании будущего, выступили генеральный директор PAŞA Holding Джалал Гасымов, Марк Рэндольф, профессор Массачусетского технологического института Хэл Грегерсен и сооснователь Pixar Эд Катмул.

    Кроме того, в течение дня прошли панельные сессии о региональном состоянии венчурного капитала, влиянии маркетинга и социальных медиа на местный бизнес и культуру, о превращении искусственного интеллекта в реальность нашего времени, а также о согласовании данных и энергетического сектора с современными бизнес-трендами. Лидеры, участвовавшие в сессиях, подчеркнули важность согласования опыта разных стран с глобальными трендами, а также принятия шагов, соответствующих реалиям меняющегося мира.

    Саммит завершился награждением победителей конкурса стартапов InBattle, в котором соревновались 40 стартапов из разных стран. Среди них главный приз получил стартап MULK PROTOCOL.

    Отметим, что проводимый уже пятый раз инновационный саммит INMerge является мероприятием регионального значения, охватывающим сферы инноваций, инвестиций и сотрудничества.

    Мероприятие объединяет корпорации, инвесторов, стартапы и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана, что в свою очередь создает мощные возможности для сотрудничества и развития, собирая вместе более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и более 80 венчурных фондов.

