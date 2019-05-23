Panasonic не прекращает сотрудничество с Huawei

Японская корпорация Panasonic опровергла сообщения, что она приостанавливает поставки товаров и услуг китайской компании Huawei, которая попала в черный список министерства торговли США.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее AFP писал со ссылкой на представителя Panasonic Джо Флинна, что Panasonic приостановила все торговые операции с Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями. Это произошло на фоне усиливающегося давления на компанию из КНР со стороны США, пишет издание.

«Мы прекратили все деловые транзакции с Huawei и ее 68 компаниями, которые попали под запрет США»,— заявил Флинн. «Вчера в связи с этим была выпущена внутренняя инструкция»,— сообщил он.

Однако в сегодняшнем заявлении Panasonic указывается, что поставки для Huawei сейчас продолжаются как обычно.

Ранее ведущие японские операторы мобильной связи - NTT Docomo, KDDI и YMobile объявили о приостановке предзаказов и продаж новых смартфонов производства Huawei или сообщили о том, что рассматривают такой вариант.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. Сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.