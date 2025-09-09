ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Пакистан заявил о заинтересованности в применении азербайджанской модели "ASAN xidmət"

    • 09 сентября, 2025
    • 13:48
    Пакистан заявил о заинтересованности в применении азербайджанской модели ASAN xidmət

    Пакистан заинтересован в применении азербайджанской модели "ASAN xidmət" для повышения качества предоставляемых в стране госуслуг населению. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанскую газету Business Recorder, об этом заявила федеральный министр информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Шаза Фатима Хаваджа на встрече в Исламабаде с председателем "ASAN xidmət" Ульви Мехтиевым.

    "Пакистан стремится внедрить модель "ASAN xidmət" для повышения качества государственных сервисов для наших граждан. Мы обладаем всеми необходимыми предпосылками для успешного внедрения этой модели - сильной политической волей, цифровой готовностью и интегрированными системами идентификации", - сказала Шаза Фатима.

    Ульви Мехтиев отметил, что центры "ASAN xidmət" в Азербайджане достигли беспрецедентного уровня удовлетворенности граждан - 99,9%. Он рассказал о современном подходе Азербайджана к оказанию госуслуг, подчеркнув его эффективность и доступность.

    Во встрече также приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, в том числе посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и второй секретарь Бехбуд Гадали.

    Издание отмечает, что запущенная Азербайджаном модель "ASAN xidmət" стала революционным шагом в борьбе с бюрократией. 

    "Эксперты отмечают, что успешное внедрение "ASAN xidmət" в Пакистане может значительно повысить эффективность государственного управления и уровень доверия граждан к государственным институтам, что является критически важным для страны, стремящейся к цифровой трансформации", - пишет Business Recorder. 

