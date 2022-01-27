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Осман Гюндуз: Необходимо решить вопрос о разрешениях на ввоз дронов в страну

Осман Гюндуз: Необходимо решить вопрос о разрешениях на ввоз дронов в страну До сих пор существует неопределенность по поводу поставок дронов в Азербайджан. Для этого необходимо получить разрешение от нескольких учреждений. Этот вопрос необходимо решить.
ИКТ
27 января 2022 г. 12:43
Осман Гюндуз: Необходимо решить вопрос о разрешениях на ввоз дронов в страну

До сих пор действует сложная процедура для ввоза дронов в Азербайджан. Для этого необходимо получить разрешение от нескольких учреждений. Этот вопрос необходимо решить.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз на семинаре "Цифровое развитие в Азербайджане и приоритеты в сфере транспорта" в Баку.

"Для решения вопроса о процедуре разрешений нужна программа, и я мог бы оказать поддержку в ее подготовке", - отметил он.

Кроме того, по его словам, предоставление доступа к канализационным колодцам интернет-провайдерам является хорошей практикой.

"В последние годы в стране более 700 школ обеспечены высокоскоростным интернетом. Интересно, что около 400 из этих школ получили доступ к интернету за последний год, а остальные 300 - за предыдущие 10 лет. Это показатель прозрачности в сфере обеспечения интернетом. Для частных провайдеров должны быть созданы лучшие условия, чтобы они могли расширить предоставление услуг", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Osman Gündüz: "Ölkəyə dron gətirməyə icazə məsələsini həll etmək lazımdır"

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