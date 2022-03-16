Осман Гюндуз: Азербайджан должен привлечь IT-специалистов из России и Украины

"Около одного миллиона IТ-специалистов думают о миграции из-за российско-украинского противостояния. Мы должны привлечь их в Азербайджан".

"Около одного миллиона IТ-специалистов думают о миграции из-за российско-украинского противостояния. Мы должны привлечь их в Азербайджан".

Об этом заявил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз на мероприятии по финансированию проектов МСП в области науки и поддержки, сообщает Report.

“В России более 600 тысяч, в Украине - 250 тысяч, а в Беларуси - 70 тысяч IТ-специалистов. В настоящее время они ищут условия для миграции и, по имеющимся у нас данным, чаще едут в Армению, Грузию. Деятельность людей, обладающих достаточными знаниями и навыками, в Армении может стать угрозой для нас в будущем. Эти IТ-специалисты уже давно работают с международными компаниями. В последнее время региональным центром для глобальных IТ-компаний стала Россия (Москва). Но что будет дальше? Считаю, что мы должны воспользоваться ситуацией ради наших национальных интересов”, - сказал он.