Опубликован Глобальный инновационный индекс - 2026

Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2026 года под названием "Поддержка технологического предпринимательства на переднем крае науки" включает анализ процесса превращения научных открытий в наукоемкие стартапы и дочерние компании (спин-оффы).

19-ое по счёту издание Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) охватывает экономики 139 стран, демонстрируя их сильные и слабые стороны в области инноваций. С 2007 года ГИИ является бесценным справочным инструментом для стран, позволяющим оценивать инновационную деятельность, совершенствовать инновационную политику и повышать ее эффективность. Генеральная Ассамблея ООН признает ГИИ авторитетным инструментом сравнительного анализа для измерения инноваций в контексте политики в области науки, технологий и инноваций в интересах устойчивого развития.

Рейтинг ГИИ текущего года составлен на основе 80 индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Анализируемые индикаторы включают в себя широкий спектр сведений – от законодательства, науки и образования до вопросов развития рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д. Основная цель публикации ГИИ заключается в предоставлении возможности оценки эффективности механизмов инновационной деятельности стран.

Лидером ГИИ-2026 года является Швейцария, за ней следуют Швеция, Соединенные Штаты Америки, Корея и Сингапур. В десятку наиболее инновационных стран входят также Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Дания и Китай.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии – 17-е место, Литвы – 32-е место и Латвии – 40-е место. Россия занимает 58-е место. Азербайджан в рейтинге 2026 года занимает 85 место и по сравнению с 2025 годом на девять пунктов улучшил свои показатели. Вместе с тем, следует отметить, что если в прошлом году Азербайджан находился в группе государств с сопоставимыми показателями (статистический доверительный интервал) начиная с 86 по 103 место, то в 2026 году – в группе государств начиная с 79 по 95 место.

Рейтинг ГИИ 2026 года состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: "инновационные ресурсы" и "инновационные результаты".

Субиндекс "инновационные ресурсы" позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1 – институты; 2 – человеческий капитал и исследования; 3 – инфраструктура; 4 – развитость рынка и 5 – уровень развитости бизнеса.

Субиндекс "инновационные результаты" отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 – результаты знаний и технологий и 7 – результаты творческой деятельности.

Если субиндекс "инновационные ресурсы" отражает уровень благоприятности для инноваций, то субиндекс "инновационные результаты", отражает достижения в этой области. Чем выше этот субиндекс, тем полнее и рациональнее используются инновационные возможности.

Приведем сравнительную таблицу по субблокам ГИИ за 2025 и 2026 годы

В качестве сильных сторон Азербайджана разработчики-эксперты ГИИ отмечают:

По субблоку "Институты" 3 индикатора-показателя - Политика и культура предпринимательства, Стабильность политики ведения бизнеса, Операционная стабильность бизнеса;

По субблоку "Человеческий капитал и исследования" 2 индикатора-показателя - Соотношение учеников и учителей в средней школе, Выпускники в области науки и техники;

По субблоку "Уровень развитости бизнеса" 2 индикатора-показателя - Состояние развития кластера; Сотрудничество университетов и промышленности в области НИОКР;

По субблоку "Распространение знаний и технологий" 2 индикатора-показателя – Научно-технические статьи; Патенты по происхождению;

По субблоку "Развитость рынка" один индикатор-показатель - Финан-сирование стартапов и малых предприятий.

Таким образом, авторы рейтинга среди сильных сторон Азербайджана определяют десять индикаторов-показателей, которые занимают со 2 по 56 места. Следует отметить, что в третьем (Инфраструктура) и седьмом (Результаты творческой деятельности) субблоках индикаторов-показателей отражающих сильные стороны страны не имеется.

Среди показателей которые нужно улучшит разработчики-эксперты ГИИ отмечают индикаторы-показатели: Глобальные корпоративные инвесторы в НИОКР; Создание стартапов; Рыночная капитализация; Научные кадры; НИОКР выполненные бизнесом; Национальные художественные фильмы; Университетская индустрия и международное сотрудничество; Получение венчурного капитала; Экспорт креативных товаров; Чистый приток прямых иностранных инвестиций.

В 2026 году субиндекс Азербайджана "инновационные ресурсы" находится на 65 месте и по сравнению с прошлым годом улучшился на 11 пунктов. Это самый высокий показатель начиная с 2020 года. За данный период только в 2021 году субиндекс "инновационные ресурсы" занял высокое 74 место. Вместе с тем, среди пяти субблоков входящих в "инновационные ресурсы", весьма высокое место занимают субблоки Институты - 36 место и Развитость рынка - 63 место. Эти два субблока занимают места соответственно выше, чем в целом субиндекс "инновационные ресурсы" - 65 место.

По субиндексу "инновационные ресурсы" Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Узбекистан (68), Россию (71), Казахстан (73), Армению (77), Украину (78), Молдову (94), Беларусь (98), Кыргызстан (106), Таджикистан (113).

В субиндексе "инновационные ресурсы" субблок Институты, который отражает роль государственных органов управления страны занимает высокое 36 место и улучшил свое положение на 5 пунктов. По субблоку Институты Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Грузию (37), Латвию (43), Узбекистан (57), Армению (78), Казахстан (75), Молдову (88), Таджикистан (96), Украину (111), Кыргызстан (116), Россию (127), Беларусь (134).

В субблоке Институты агрегированный индикатор-показатель "институциональная среда" занял 65 место, и улучшил свое место на 5 пунктов. Индикатор-показатель Операционная стабильность для предприятий занял 47 место, а индикатор-показатель Эффективность правительства занял 71 место, улучшив свое место на 3 пункта. По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Казахстан (72), Узбекистан (85), Россию (100), Армению (103), Украину (107), Таджикистан (109), Беларусь (116), Кыргызстан (128).

Агрегированный индикатор-показатель Бизнес среда субблока "Институты" занял высокое 4 место, а индикатор-показатель Политика и культура предпринимательства второй год подряд занимает весьма высокое 2 место. Индикатор-показатель Стабильность политики ведения бизнеса занял 5 место и улучшил свое место на 5 пунктов.

В субблоке "Человеческий капитал и исследования" индикатор-показатель Государственное финансирование среднего образования находится на 58 месте, улучшив свое место на 9 пунктов, индикатор-показатель Соотношение ученик-учитель в средней школе второй год подряд занимает высокое 20 место, индикатор-показатель Шкала PISA по чтению, математике и естествознанию занимает 69 место. В агрегированном индикатор-показателе Высшее образование индикатор-показатель Выпускники в области науки и техники занимает 69 место. В агрегированном индикатор-показателе Исследования и разработки индикатор-показатель Исследователи занял 47 место, а индикатор-показатель Инвестиции глобальных корпораций в науку заняли 46 место.

Субблок Инфраструктура в 2026 году занял 87 место улучшив место по сравнению с 2025 годом на 18 пунктов. В субблоке "Инфраструктура" агрегированный индикатор-показатель Информационно-коммуникационные технологии занял 72 место. Индикатор-показатель Правительственная онлайн служба данного агрегированного индикатор-показателя занял 66 место. В субблоке "Инфраструктура" индикатор-показатель Выработка электроэнергии занял 71 место.

Субблок "Развитость рынка" занял 63 место и по сравнению с 2025 годом улучшился на 9 пунктов. По данному субблоку Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Узбекистан (69), Россию (73), Кыргызстан (114), Армению (80), Украину (81), Молдову (85), Казахстан (89), Беларусь (96), Таджикистан (117).

Агрегированный индикатор-показатель данного субблока Кредит занял высокое 33 место и улучшил свое место на 4 пункта. Индикатор-показатель Финансирование стартапов и малых предприятий занял высокое 11 место.

В субблоке "Уровень развитости бизнеса" индикатор-показатель Научные исследования финансируемые бизнесом занял 68 место. Агрегированный индикатор-показатель Инновационные связи занял 41 место и улучшил свое место на 19 пунктов. Индикатор-показатель Состояние развития кластера занимает 4 место и по сравнению с 2025 годом улучшился на 26 пунктов, индикатор-показатель Сотрудничество университетов и промышленности в сфере НИОКР занял 5 место и улучшил свое место на 31 пунктов В агрегированном индикатор-показателе Усвоение знаний индикатор-показатель Платежи за интеллектуальную собственность занял 61 место и улучшил свое место на 8 пунктов.

Важным результирующим субиндексом является субиндекс "инновационные результаты". Субиндекс "инновационные результаты" в 2026 году занял 109 место. В субблоке Распространение знаний и технологий данного субиндекса в агрегированном индикатор-показателе Влияние знаний индикатор-показатель Научно-технические статьи занял 54 место и улучшил свое место 35 пунктов посравнению с прошлым годом, а индикатор-показатель Рост производительности труда занял 61 место. Данный показатель является результирующим и зависит от внедрения в производства передовых технологий, результатов интеллектуального труда, повышения квалификации работающих.

По субблоку Результаты творческой деятельности в агрегированном индикатор-показателе Творческие товары и услуги индикатор-показатель Рынок развлечений и медиа находится на 49 месте.

Отметим также, что стимулирование изобретательской деятельности играет принципиально важную роль в национальном инновационном процессе и оценивается в ГИИ индикатор-показателем "Патенты по происхождению". Указанный индикатор-показатель входящий в субблок Результаты знаний и технологий находится на 56 месте рейтинга и второй год подряд включен разработчиками-экспертами ГИИ-2025 в число 10 сильных сторон инновационных результатов страны. По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Литва (59), Армению (87), Молдову (61), Таджикистан (76). Следует отметить, что по данному индикатор-показателю Азербайджан и Грузия находятся в группе стран с 53 по 58 место и делят лидерство на Южном Кавказе. Этот показатель совместно с индикатор-показателем Научно-технические статьи (54 место) являются ключевыми в системе интеллектуальной собственности – патентной и авторско-правовой охраны.

Другим важным индикатор-показателем является "Полезные модели по происхождению" или "малые патенты" и этот индикатор-показатель согласно рейтинга находится на 40 месте. Индикатор-показатель "Товарные знаки по происхождению" приравнивается к объектам промышленной интеллектуальной собственности и в рейтинге занимает 80 место.

Наряду с вышеприведенными показателями изобретательской активности важны результаты, связанные с патентной активностью, где важнейшим является индикатор-показатель "Патентные заявки резидентов на РСТ" который занимает 71-е место и по сравнению с 2025 годом улучшился на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом.

По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Беларусь (76), Казахстан (75), Таджикистан (87), Узбекистан (101), Кыргызстан (103).

Подводя итоги рассмотрения рейтинга, следует отметить, что основная проблема показателей ГИИ Азербайджана из года в год это повторяющийся разрыв между субиндексами "инновационные ресурсы" и "инновационные результаты", т.е. между входами (имеющимися потенциальными инновационными возможностями) и выходами (реализацией этих возможностей). В 2026 году эта разница составил 44 пункта, что свидетельствует о неиспользовании реальных инновационных возможностей. В то же время, методология расчета ГИИ заключается в определении места страны в рейтинге, исходя из среднего значения величин обеих субиндексов - "инновационных ресурсов" и "инновационных результатов". Вместе с тем, по итогам странового анализа разработчики-эксперты ГИИ отмечают, что "В 2026 году показатели Азербайджана по результатам инноваций оказались хуже, чем по вложениям в инновации" и на этом необходимо сосредоточить внимание соответствующих структур. Одним из резервов улучшение странового рейтинга ГИИ является своевременное и полное представление отсутствующих данных и обновление устаревшей информации (показателей страны) разработчикам рейтинга, которые не нашли отражение в отчете.